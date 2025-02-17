Вкус природы - Беларусь участвует в международной выставке продуктов питания Gulfood 2025

Белорусские предприятия принимают участие в международной выставке продуктов питания в Дубае. Gulfood - это пять с половиной тысяч участников из 130 стран. Наше представительство это 12 компаний (от молочной до мясной промышленности). В программе вкусные дегустации и деловые переговоры.

Во Всемирном торговом центре Дубая проходит выставка Gulfood.

Название белорусского павильона The Taste of Nature, участвуют более 10 белорусских предприятий. В переговорной проходят переговоры весь день с представителями самых разных стран о будущих поставках белорусской продукции не только в Эмираты, но и, в принципе, на рынок Ближнего Востока и всей дальней дуги.

Скоро, в апреле, впервые будет очень широкое деловое представительство Беларуси в инвестиционном конгрессе, который пройдет в Абу-Даби. Сегодня обговорили организационные моменты, и организаторы действительно очень ждут белорусских предпринимателей, белорусские предприятия. Об этом сказал руководитель мероприятия господин Фаргал в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу.

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Валид Фаргал, генеральный директор конгресса AIM:

"Конгресс состоится с 7 по 9 апреля 2025 года. Ожидается участие представителей более чем 180 стран мира. И для белорусских компаний это прекрасная возможность представить себя и выйти на новые рынки, на новые регионы. И что касается инвесторов, которые придут, в сфере особенного интереса находится наша промышленность и технологии. В первую очередь IT-сектор. И когда мы говорим об IT-секторе, то имеем в первую очередь в виду блокчейн, искусственный интеллект".