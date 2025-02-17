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Вкус природы - Беларусь участвует в международной выставке продуктов питания Gulfood 2025
Белорусские предприятия принимают участие в международной выставке продуктов питания в Дубае. Gulfood - это пять с половиной тысяч участников из 130 стран. Наше представительство это 12 компаний (от молочной до мясной промышленности). В программе вкусные дегустации и деловые переговоры.
Во Всемирном торговом центре Дубая проходит выставка Gulfood.
Название белорусского павильона The Taste of Nature, участвуют более 10 белорусских предприятий. В переговорной проходят переговоры весь день с представителями самых разных стран о будущих поставках белорусской продукции не только в Эмираты, но и, в принципе, на рынок Ближнего Востока и всей дальней дуги.
Скоро, в апреле, впервые будет очень широкое деловое представительство Беларуси в инвестиционном конгрессе, который пройдет в Абу-Даби. Сегодня обговорили организационные моменты, и организаторы действительно очень ждут белорусских предпринимателей, белорусские предприятия. Об этом сказал руководитель мероприятия господин Фаргал в эксклюзивном комментарии нашему телеканалу.
Валид Фаргал, генеральный директор конгресса AIM:
"Конгресс состоится с 7 по 9 апреля 2025 года. Ожидается участие представителей более чем 180 стран мира. И для белорусских компаний это прекрасная возможность представить себя и выйти на новые рынки, на новые регионы. И что касается инвесторов, которые придут, в сфере особенного интереса находится наша промышленность и технологии. В первую очередь IT-сектор. И когда мы говорим об IT-секторе, то имеем в первую очередь в виду блокчейн, искусственный интеллект".
Напомним, это такие еще даже предварительные итоги только первого дня выставки. Вообще она пройдет по пятницу, то есть на протяжении пяти дней. Только представьте, какой будет поток посетителей, в том числе и к нашему павильону. Наши предприятия сказали, что к этому готовы, готовы к новым переговорам.