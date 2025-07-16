Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Внимание! На карте "лишние" деньги - это может быть ловушка

Белорусов предупреждают о новой схеме мошенничества. Если на банковской карте появились "лишние" деньги - это может быть ловушка. Через некоторое время злоумышленники просят владельца карты вернуть деньги обратно и угрожают заявлением в милицию.

Скорее всего, СМС о том, что на баланс зачислена определенная сумма, - тоже подделка. Поэтому в первую очередь нужно убедиться в том, что деньги действительно поступили на счет.

Что делать, если вы получили неожиданный перевод:

  • не спешите переводить деньги обратно;
  • обратитесь в банк - сотрудники зафиксируют операцию и помогут выяснить происхождение средств; 
  • сообщите в милицию, особенно если начали поступать угрозы.
мошенничествокарты