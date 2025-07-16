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Внимание! На карте "лишние" деньги - это может быть ловушка
Автор:Редакция news.by
Белорусов предупреждают о новой схеме мошенничества. Если на банковской карте появились "лишние" деньги - это может быть ловушка. Через некоторое время злоумышленники просят владельца карты вернуть деньги обратно и угрожают заявлением в милицию.
Скорее всего, СМС о том, что на баланс зачислена определенная сумма, - тоже подделка. Поэтому в первую очередь нужно убедиться в том, что деньги действительно поступили на счет.
Что делать, если вы получили неожиданный перевод:
- не спешите переводить деньги обратно;
- обратитесь в банк - сотрудники зафиксируют операцию и помогут выяснить происхождение средств;
- сообщите в милицию, особенно если начали поступать угрозы.