Во второй половине 2026 года в Беларуси введут в оборот цифровой рубль

В Беларуси активно идет работа по созданию собственного цифрового рубля. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".

"Цифровой рубль находится в сфере наших приоритетов. Мы активно ведем работу над его созданием", - обозначил глава Нацбанка.

Это вопрос сохранности средств, заметил он, их "окрашиваемости": "Для государства очень важно будет иметь возможность проследить, как цифровые деньги проходят по всей цепочке".

Роман Головченко:

"В этом плане мы, кстати, очень плотно взаимодействуем с Российской Федерацией, которая также идет по пути создания своего цифрового рубля. Но очень важно, чтобы эти валюты, что называется, общались друг с другом и мы могли проводить трансграничные сделки. Сейчас параллельно с созданием инфраструктуры белорусского цифрового рубля уже работаем и над совместным планом действий по использованию этих инструментов во взаимных расчетах".

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93bbb9a4-e513-4366-8a57-54ef0d5a8391/conversions/213a65d2-f8fc-49a2-80aa-44dbaa01393b-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам председателя правления, перед Нацбанком сейчас стоит три задачи, касающиеся цифровой валюты: "Первая - это определение требований к самой платформе обращения белорусского цифрового рубля. Вторая - создание собственного отечественного программного обеспечения для функционирования цифрового рубля. Третья - создание нормативной базы, чтобы определить регламент его функционирования и соответствующие регулирование".