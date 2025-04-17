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Во второй половине 2026 года в Беларуси введут в оборот цифровой рубль
В Беларуси активно идет работа по созданию собственного цифрового рубля. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко в "Актуальном интервью".
"Цифровой рубль находится в сфере наших приоритетов. Мы активно ведем работу над его созданием", - обозначил глава Нацбанка.
Это вопрос сохранности средств, заметил он, их "окрашиваемости": "Для государства очень важно будет иметь возможность проследить, как цифровые деньги проходят по всей цепочке".
Роман Головченко:
"В этом плане мы, кстати, очень плотно взаимодействуем с Российской Федерацией, которая также идет по пути создания своего цифрового рубля. Но очень важно, чтобы эти валюты, что называется, общались друг с другом и мы могли проводить трансграничные сделки. Сейчас параллельно с созданием инфраструктуры белорусского цифрового рубля уже работаем и над совместным планом действий по использованию этих инструментов во взаимных расчетах".
По словам председателя правления, перед Нацбанком сейчас стоит три задачи, касающиеся цифровой валюты: "Первая - это определение требований к самой платформе обращения белорусского цифрового рубля. Вторая - создание собственного отечественного программного обеспечения для функционирования цифрового рубля. Третья - создание нормативной базы, чтобы определить регламент его функционирования и соответствующие регулирование".
Уже во второй половине 2026 года цифровой рубль будет полноценно введен в оборот, констатировал Роман Головченко. "И им уже смогут пользоваться субъекты хозяйствования. К 2027 году мы планируем, что он станет доступен и государственным органам, и физическим лицам", - уточнил он.