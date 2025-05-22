Время Африки. Что Беларусь может предложить странам дальней дуги, обсуждают в Никарагуа

Что Беларусь может предложить странам дальней дуги, в эти дни обсуждают в Никарагуа. Там работает белорусская делегация. На повестке - подписание совместных документов на 36 млн долларов.

У нас есть работающая промышленность, есть предприятия и бренды с именем, наши товары и технологии актуальны и востребованы по всему миру. В том числе благодаря этому дальняя дуга к нам все ближе.

Очевидно, развиваться в одиночку сложно. В партнерстве мы можем больше. Благо, мир для нас не закрыт, как бы кому-то не хотелось другого. Есть не только союзная и евразийская интеграции. Мы уверенно прирастаем на рынках и соседних, и тех, что подальше.

Цифры - в подтверждение. В первом квартале белорусский экспорт на Африканский континент вырос в два раза. Латинская Америка, по цифрам видно, рост чуть меньше, но в целом показатель хороший. В страны Азии нарастили поставки в 1,4 раза. И именно так укрепляется наша дальняя дуга партнерства и развития.

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Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Мы прекрасно знаем, что это значит для простого гражданина. Это в первую очередь наличие рабочих мест и хорошей заработной платы. Почему? Потому что наши предприятия однозначно могут зарабатывать только тогда, когда производят товары, оказывают услуги и поставляют это на внешний рынок. И чем больше тех стран, с которыми мы взаимодействуем, тем, естественно, более стабильно работают наши предприятия, и те денежные потоки, которые получают наши компании, они будут гарантированы. Поэтому наша задача - постоянно расширять сотрудничество со странами дальней дуги".

И вот что касается Латинской Америки, если с Никарагуа наш бизнес-диалог начался относительно недавно. Вот, например, с Кубой, где и было открыто первое посольство Беларуси в Латинской Америке - наше сотрудничество зародилось куда раньше.



Кстати, на днях на Острове свободы состоялось заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно завершилось подписанием ряда документов и договоренностями о реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике и фармацевтике.

Партнерство на равных

Развиваться вместе, на взаимовыгодных условиях. И это наша стратегия - не только для стран Карибского бассейна. Хороший пример - Африка. Работа там - тренд для нас уже не новый. Минск закрепляет свое присутствие через совместные проекты.





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Например, в Зимбабве, белорусская техника - синоним качества еще с советских времен, и сегодня счет экспортированных сельхозмашин уже идет на тысячи, а обслуживают их в наших сервисных центрах. И их открыто уже три, еще один появится к концу года. Ценится там и наше образование: все больше инженеров в Зимбабве именно с белорусским дипломом.

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Максим Рева, заместитель главного редактора информагентства "Африканская инициатива":

"Те страны, которые входят в Африку, показывают свое цивилизационное, технологическое и экономическое развитие. Это лакмусовая бумажка. И если мы возьмем Беларусь, то давайте посмотрим. Вот Беларусь, она в Африке. Вот Зимбабве, скажем, мы еще будем о ней говорить. И что делает там Польша, Литва, соседние, я уж не говорю про Украину, соседние страны с Беларусью. То есть мы четко можем определить, что Беларусь, способна дать толчок развитию в каком-то определенном секторе африканской экономики или в определенной стране, это будет страна, развитая экономически, социально, политически".

Нельзя не отметить наши достижение на азиатском треке. Видим в последнее время активные контакты и с Вьетнамом, и Китаем. Для Беларуси важно иметь как можно больше таких опорных точек везде, где нам открыты двери, и где нас ждут друзья. И, конечно, договоренности на высшем уровне здесь можно сравнить с прокладыванием дороги для бизнес-сообщества.