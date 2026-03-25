Все идет быстрее - на Брестчине приступили к севу ранних яровых

В Брестской области более половины хозяйств приступили к выборочному севу ранних яровых зерновых. От того, насколько слаженно сейчас сработают механизаторы и агрономы, во многом зависит и будущий урожай. В числе лидеров темпа сельхозпредприятие "Дубравушка-Агро".

За штурвалом мощного белорусского трактора МТЗ-3522 тракторист-машинист во втором поколении Андрей Гаврось. В хозяйстве трудится вот уже 18 лет, на посевной 4-й сезон.

Андрей Гаврось, механизатор ОАО "Дубравушка-Агро" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eed498b-50d8-43a4-916b-bb3caa04e526/conversions/fc195d7c-e7c2-4a18-be4a-d9815757b004-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eed498b-50d8-43a4-916b-bb3caa04e526/conversions/fc195d7c-e7c2-4a18-be4a-d9815757b004-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eed498b-50d8-43a4-916b-bb3caa04e526/conversions/fc195d7c-e7c2-4a18-be4a-d9815757b004-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4eed498b-50d8-43a4-916b-bb3caa04e526/conversions/fc195d7c-e7c2-4a18-be4a-d9815757b004-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Гаврось, механизатор ОАО "Дубравушка-Агро":

"Дождей нет сейчас, поэтому все идет быстрее, чем при влажной погоде. Нет сложностей. Работаю на МТЗ-3522, на нашем отечественном. Преимущество в том, что тяговитый трактор. Так как техника отечественная, запчасти очень быстро поставляются".

Система автопилотирования и цифровизация. "Беларус-3522" ведет строго по навигатору. Сеялка идет по заданной траектории. Как итог: уверенная работа механизаторов, экономия топлива и удобрений, качественный точный сев.

Виктор Дулевский, главный инженер ОАО "Дубравушка-Агро":

"Мы делаем акцент на белорусскую технику, в этом году мы еще один "Беларус- 3522" получаем. И на всей технике, работающей в поле, установлены контроллеры топлива. Все выведено на компьютер в диспетчерской, сидит инженер по эксплуатации, который отслеживает работу всей техники".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ed60e0-f651-44b1-a99c-e82217df6d83/conversions/017d37fd-d376-4b5e-8b69-090baa4ec00e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ed60e0-f651-44b1-a99c-e82217df6d83/conversions/017d37fd-d376-4b5e-8b69-090baa4ec00e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ed60e0-f651-44b1-a99c-e82217df6d83/conversions/017d37fd-d376-4b5e-8b69-090baa4ec00e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39ed60e0-f651-44b1-a99c-e82217df6d83/conversions/017d37fd-d376-4b5e-8b69-090baa4ec00e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Техника, аграрии и механизаторы в стопроцентной готовности. Тем более что и погода в этом году не подводит. Семена ложатся ровно, глубина соблюдается, удобрения вносятся дифференцированно.

Готовность техники и соблюдение технологий - залог будущего урожая. Всего в хозяйстве нужно засеять яровыми более 3 тыс. гектаров, из них ранних зерновых - около 650 гектаров. Уже закрыта значительная часть этих площадей - посевная здесь идет четко по графику.

сельхозтехника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9389c2-eddd-4c0b-a54d-0d04608879d3/conversions/c06e964c-1fd9-463f-91cd-8d4277a271f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9389c2-eddd-4c0b-a54d-0d04608879d3/conversions/c06e964c-1fd9-463f-91cd-8d4277a271f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9389c2-eddd-4c0b-a54d-0d04608879d3/conversions/c06e964c-1fd9-463f-91cd-8d4277a271f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9389c2-eddd-4c0b-a54d-0d04608879d3/conversions/c06e964c-1fd9-463f-91cd-8d4277a271f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Параллельно с яровым севом в хозяйстве ведется и весенняя подкормка озимых.

Юрий Менделев, главный агроном ОАО "Дубравушка-Агро":

"Мы закончили первую подкормку озимого рапса и озимых зерновых. На данный момент идет обработка озимого рапса против ранних вредителей. По планам весенне-полевых работ ранними яровыми культурами нам надо засеять 650 гектаров, из которых 150 гектаров - яровой ячмень, 150 гектаров - яровой тритикале, 50 гектаров - овес. Остальное многолетние травы и зернобобовые".