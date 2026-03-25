Все идет быстрее - на Брестчине приступили к севу ранних яровых
В Брестской области более половины хозяйств приступили к выборочному севу ранних яровых зерновых. От того, насколько слаженно сейчас сработают механизаторы и агрономы, во многом зависит и будущий урожай. В числе лидеров темпа сельхозпредприятие "Дубравушка-Агро".
За штурвалом мощного белорусского трактора МТЗ-3522 тракторист-машинист во втором поколении Андрей Гаврось. В хозяйстве трудится вот уже 18 лет, на посевной 4-й сезон.
Андрей Гаврось, механизатор ОАО "Дубравушка-Агро":
"Дождей нет сейчас, поэтому все идет быстрее, чем при влажной погоде. Нет сложностей. Работаю на МТЗ-3522, на нашем отечественном. Преимущество в том, что тяговитый трактор. Так как техника отечественная, запчасти очень быстро поставляются".
Система автопилотирования и цифровизация. "Беларус-3522" ведет строго по навигатору. Сеялка идет по заданной траектории. Как итог: уверенная работа механизаторов, экономия топлива и удобрений, качественный точный сев.
Виктор Дулевский, главный инженер ОАО "Дубравушка-Агро":
"Мы делаем акцент на белорусскую технику, в этом году мы еще один "Беларус- 3522" получаем. И на всей технике, работающей в поле, установлены контроллеры топлива. Все выведено на компьютер в диспетчерской, сидит инженер по эксплуатации, который отслеживает работу всей техники".
Техника, аграрии и механизаторы в стопроцентной готовности. Тем более что и погода в этом году не подводит. Семена ложатся ровно, глубина соблюдается, удобрения вносятся дифференцированно.
Готовность техники и соблюдение технологий - залог будущего урожая. Всего в хозяйстве нужно засеять яровыми более 3 тыс. гектаров, из них ранних зерновых - около 650 гектаров. Уже закрыта значительная часть этих площадей - посевная здесь идет четко по графику.
Параллельно с яровым севом в хозяйстве ведется и весенняя подкормка озимых.
Юрий Менделев, главный агроном ОАО "Дубравушка-Агро":
"Мы закончили первую подкормку озимого рапса и озимых зерновых. На данный момент идет обработка озимого рапса против ранних вредителей. По планам весенне-полевых работ ранними яровыми культурами нам надо засеять 650 гектаров, из которых 150 гектаров - яровой ячмень, 150 гектаров - яровой тритикале, 50 гектаров - овес. Остальное многолетние травы и зернобобовые".
Хозяйство "Дубравушка-Агро" уверенно держит темп. Брестская область в целом также стартовала активно. Яровой сев планируют провести на площади 409 тыс. гектаров, а по стране аграрии засеют свыше 2 млн гектаров площадей.