Ковальчук: Наибольший вклад в развитие спорта в нашей стране внес Александр Лукашенко
Газетные подшивки - летопись нашей страны. Всемирная паутина не может отразить в полной мере, чем дышали люди того времени, о чем мечтали и чего хотели достичь. Кажется, подходя к экватору непростых 90-х, было не до спорта высших достижений. В нашей республике после распада большого государства началась борьба за власть и свои интересы. И в той возне мы рисковали утратить огромное достижение традиций белорусской спортивной отрасли. Ведь динамичное развитие физкультуры и спорта насчитывало к тому моменту 70 лет.
Евгений Ворсин, государственный тренер по хоккею:
"Все революционные действия того времени были связаны с национальным фронтом. Эти деятели вообще не видели отраслевого управления вопросами физической культуры и спорта. В парламенте нашлась группа депутатов, которые понимали значимость управления вопросами физической культуры и спорта на государственном уровне. В этой инициативной группе депутатов тогда был Александр Григорьевич Лукашенко как депутат того парламента".
Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко вспоминает, что в 90-е ситуация была очень непростая, люди думали о том, как жить дальше. "А спорт, казалось, наверное, не первое, о чем должен думать человек. Однако хватило мудрости тогда у нашего руководства, чтобы предвидеть будущее. Это же и народная дипломатия, это же и здоровье человека, это развитие детей, юношей", - считает он.
В газетных подшивках и сейчас можно найти уникальные и, казалось бы, очень скромные строчки о создании отдельного министерства. Совершить подобный шаг мог только тот человек, который смотрел далеко вперед и опирался на богатую историю.
Специальный репортаж | Беларусь спортивная: 30 лет Министерству спорта и туризма
От первых стадионов 20-х годов до олимпийских арен XXI века - путь, который измеряется не только рекордами, но и судьбами тысяч людей. Спорт в Беларуси - это преемственность, труд и вера в себя. Тридцать лет назад появилось Министерство спорта и туризма - ведомство, которое стало сердцем отрасли. Именно здесь рождались проекты, превращавшие идею массового спорта в реальность: сотни площадок в регионах, десятки ледовых арен, комплексы мирового уровня. Сегодня Беларусь - страна чемпионов и страна возможностей. Олимпийские медали, международные турниры, детские секции в каждом агрогородке - это результат единой системы, в центре которой человек.
"Начиная с 1923 года, в сознании белорусов появился спорт еще до Великой Отечественной войны. В 1934-м открыт в минском районе Ляховка стадион "Динамо". За 10 лет до этого создаются как физкультурно-спортивное общество "Динамо", так и прародители современной структуры управления спортом в нашей стране.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
"Столетняя история, начиная от 2 июля 1923 года, когда был создан Высший совет физической культуры, работавший на правах постоянной комиссии при Совете народных комиссаров БССР. Чтобы понимать настоящее и строить будущее, надо хорошо знать свою историю, кто стоял у истоков, какая большая работа проводилась и в республике, и в государстве для того, чтобы выстроить эту систему преемственности. Потому что огромное количество людей трудилось для того, чтобы мы были в сегодняшних условиях".
Культура физически развитого тела была всюду (даже в городской среде) как в знаменитых скульптурах, так и в изобразительном искусстве. Это был взрыв художественной мысли.
Сергей Ковальчук:
"Наверное, один из сложных периодов - это период Великой Отечественной войны. Послевоенный период тоже был непростой, потому что нужно было все это отстраивать, строить все это".
Послевоенное героическое восстановление страны. К руководству спорта приходят и те люди, которые стали героями самых сложных лет нашей истории. Председателем комитета по физической культуре и спорту при Совмине БССР стал Герой Советского Союза Виктор Ливенцев, а его заместителем трудится еще один герой войны, один из ведущих тренеров своего времени Герман Бокун. Беларусь ждала очень бурное развитие спортивной отрасли. Это восстановление "Динамо", строительство Стаек, Ратомки и Раубич. Это первая олимпийская медаль, это первое олимпийское золото.
Наши спортсмены в то время стали настоящими звездами мировой величины. И даже среди них выделяется трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь. Беларусь стала с удивительным постоянством пополняться олимпийскими чемпионами и призерами.
Виктор Лукашенко:
"Я занимался борьбой. Для меня Александр Медведь - это был такой великий человек, на которого хотелось всегда смотреть, всегда слушать, особенно его наставления, его подходы к жизни".
На пике советского спорта большая страна заканчивает свое существование. И вот теперь мы вновь подобрались к 1995-му. Подписан указ о создании Министерства спорта. И вскоре начинается бурное осознание себя как большой и неповторимой нации, в том числе благодаря спорту высших достижений.
Алим Селимов, двукратный чемпион мира по борьбе, глава Белорусской федерации борьбы, член исполкома НОК Беларуси:
"Наш глава государства предвидел ситуацию, предвидел, что спорт является частью дипломатии, где спортсмен, победив через свой труд, через свои награды, может заявить о государстве, о флаге, о чести нашего государства".
Сергей Репкин, ректор БГУФК:
"Возможность сравнения. Оно явно показывает, что было и к чему он приходит. В стране спорт любим, в стране спорт популярен, он будет развиваться, развиваться, развиваться. И это уже история нашей страны".
30 лет - это время осознания себя как большой страны. Спортивные победы 90-х, нулевых, 10-х и последних 10-ти лет только помогли это сделать. Белорусский спорт стал крепкой системой, в которой трудятся люди с разными историями.
Игорь Лапшин, директор РЦОП по легкой атлетике:
"Сейчас задача - в каждом агрогородке поставить спортивный комплекс. От центра уже до самой глубинки делают так, чтобы люди, которые там живут, имели возможность заниматься спортом. Я считаю, что это одно из достижений нашей страны за эти 30 лет".
В Минспорта есть специальное помещение, где можно отправиться в совершенно любую точку спортивной карты Беларуси. Тут все объекты в режиме реального времени.
"Любая площадка выведена на экран. Вся эта информация хранится на сервере. Вторая у нас интерактивная доска, на которой все детские и юношеские спортивные школы в Республике Беларусь. И мы можем посмотреть любую детскую и юношескую спортивную школу, любой спортивный клуб", - отметил министр спорта.
"Большое достояние республики в том, что мы это все сохранили с советских времен. И мы смогли эту систему улучшить. Вообще надо о спорте в современной истории говорить, начиная с Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что наибольший вклад в развитие спорта в нашей стране внес он", - отметил Сергей Ковальчук.