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ВТБ (Беларусь): каждый второй вклад клиенты оформляют в белорусских рублях
По итогам первого квартала 2025 года доля вкладов в национальной валюте составила более 53 % от всего депозитного портфеля физических лиц.
При этом клиенты стали чаще выбирать долгосрочные сбережения. За три месяца текущего года доля всех вкладов в белорусских рублях, которые были размещены в банке на срок более одного года, составила более 92 %.
"Спрос на сберегательные инструменты в национальной валюте устойчиво растет. По итогам первых трех месяцев 2025 года на вклады в национальной валюте пришлось более 53 % договоров. Все больше клиентов размещают средства на длительный срок, полагая, что сбережения в национальной валюте являются наиболее эффективным способом хранения средств. Интерес к депозитам в белорусских рублях поддерживают устойчивая рыночная ситуация и привлекательные условия размещения средств, которые позволяют вкладчикам получать дополнительный доход", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.
В числе актуальных предложений ВТБ (Беларусь) - вклады с возможностью выбора сроков и условий хранения, с еженедельной выплатой процентов, а также решения для долгосрочного накопления. Доступны как традиционные, так и онлайн-продукты, которые можно открыть дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение.