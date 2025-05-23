ВТБ (Беларусь): каждый второй вклад клиенты оформляют в белорусских рублях

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По итогам первого квартала 2025 года доля вкладов в национальной валюте составила более 53 % от всего депозитного портфеля физических лиц.

При этом клиенты стали чаще выбирать долгосрочные сбережения. За три месяца текущего года доля всех вкладов в белорусских рублях, которые были размещены в банке на срок более одного года, составила более 92 %.

"Спрос на сберегательные инструменты в национальной валюте устойчиво растет. По итогам первых трех месяцев 2025 года на вклады в национальной валюте пришлось более 53 % договоров. Все больше клиентов размещают средства на длительный срок, полагая, что сбережения в национальной валюте являются наиболее эффективным способом хранения средств. Интерес к депозитам в белорусских рублях поддерживают устойчивая рыночная ситуация и привлекательные условия размещения средств, которые позволяют вкладчикам получать дополнительный доход", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.