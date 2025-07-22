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ВТБ (Беларусь): клиенты получили на 30 % больше бонусных баллов
Клиенты ВТБ (Беларусь) в первом полугодии получили более 580 тыс. бонусных баллов по программе лояльности BonusBox. Это на 30 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Число участников за полтора года выросло на 14 % и превысило 63 тыс.
Чаще всего клиенты переводят бонусы, воспользовавшись кешбэком - на эти операции пришлось 94 %. Остальные баллы клиенты направили на благотворительность, покупку сертификатов и мерча банка.
"Программа лояльности остается одним из важнейших инструментов вовлечения клиентов. Мы видим стабильный рост числа участников и объема накопленных бонусов, а также интерес наших клиентов к возможностям, которые предоставляет программа лояльности. Мы регулярно обновляем BonusBox, чтобы участники могли получать больше возможностей", - отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
В июле клиенты уже смогли получить дополнительный кешбэк в Международный день собак и в дни фестиваля Vulitsa Ezha. Повышенный кешбэк будет также начисляться в честь Международного дня заботы о себе (24-28 июля).
Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online. Стать клиентом и бесплатно оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе или с помощью онлайн-сервисов банка.