ВТБ (Беларусь): клиенты получили на 30 % больше бонусных баллов

Вывеска банка ВТБ (Беларусь) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Клиенты ВТБ (Беларусь) в первом полугодии получили более 580 тыс. бонусных баллов по программе лояльности BonusBox. Это на 30 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Число участников за полтора года выросло на 14 % и превысило 63 тыс.

Чаще всего клиенты переводят бонусы, воспользовавшись кешбэком - на эти операции пришлось 94 %. Остальные баллы клиенты направили на благотворительность, покупку сертификатов и мерча банка.

"Программа лояльности остается одним из важнейших инструментов вовлечения клиентов. Мы видим стабильный рост числа участников и объема накопленных бонусов, а также интерес наших клиентов к возможностям, которые предоставляет программа лояльности. Мы регулярно обновляем BonusBox, чтобы участники могли получать больше возможностей", - отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

В июле клиенты уже смогли получить дополнительный кешбэк в Международный день собак и в дни фестиваля Vulitsa Ezha. Повышенный кешбэк будет также начисляться в честь Международного дня заботы о себе (24-28 июля).