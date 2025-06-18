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ВТБ (Беларусь): клиенты стали на 70 % чаще платить картой онлайн
В первом квартале 2025 года клиенты ВТБ (Беларусь) потратили в интернете на 70% больше, чем за тот же период в прошлом году. Они покупали товары в онлайн-магазинах, на маркетплейсах и в цифровых сервисах Беларуси и России.
Количество платежей выросло на 60 %, а средний чек - на 10 %, до 50 белорусских рублей. Чаще всего люди платили на маркетплейсах - это 60 % всех операций. Также популярны доставка еды, такси, билеты на поезда и самолеты, концерты и каршеринг.
"По платежам видно, что людям важно покупать с доставкой, заказывать еду и транспорт. Мы делаем оплату удобной и безопасной: карты легко привязать к сервисам, а все транзакции надежно защищены", - сказал начальник карт-центра ВТБ (Беларусь) Олег Мельниченко.
Карту ВТБ (Беларусь) можно оформить в отделении банка или через мобильное приложение VTB Online.