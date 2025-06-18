ВТБ (Беларусь): клиенты стали на 70 % чаще платить картой онлайн

Вывеска банка ВТБ (Беларусь) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07f67675-7553-4621-a550-ccd0239c6c13/conversions/bf45d097-0f16-42b9-ad20-eb04b7b5c141-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07f67675-7553-4621-a550-ccd0239c6c13/conversions/bf45d097-0f16-42b9-ad20-eb04b7b5c141-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07f67675-7553-4621-a550-ccd0239c6c13/conversions/bf45d097-0f16-42b9-ad20-eb04b7b5c141-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07f67675-7553-4621-a550-ccd0239c6c13/conversions/bf45d097-0f16-42b9-ad20-eb04b7b5c141-xl-___webp_1920.webp 1920w

В первом квартале 2025 года клиенты ВТБ (Беларусь) потратили в интернете на 70% больше, чем за тот же период в прошлом году. Они покупали товары в онлайн-магазинах, на маркетплейсах и в цифровых сервисах Беларуси и России.

Количество платежей выросло на 60 %, а средний чек - на 10 %, до 50 белорусских рублей. Чаще всего люди платили на маркетплейсах - это 60 % всех операций. Также популярны доставка еды, такси, билеты на поезда и самолеты, концерты и каршеринг.

"По платежам видно, что людям важно покупать с доставкой, заказывать еду и транспорт. Мы делаем оплату удобной и безопасной: карты легко привязать к сервисам, а все транзакции надежно защищены", - сказал начальник карт-центра ВТБ (Беларусь) Олег Мельниченко.