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ВТБ (Беларусь) нарастил объем привлеченных средств на 15 %
ВТБ (Беларусь) по итогам 2024 года нарастил портфель привлеченных средств на 15 %, до 1,9 млрд белорусских рублей, следует из консолидированного финансового отчета банка по МСФО. Портфель кредитов достиг 1,8 млрд рублей, увеличившись за год на 5,5 %.
"ВТБ (Беларусь) продолжает активно развиваться, создавая экосистему современных цифровых решений для частных и корпоративных клиентов. Все ключевые продукты и сервисы банка доступны онлайн, что позволяет нам эффективно поддерживать развитие экономики страны и предлагать клиентам конкурентные продукты в удобном формате. Банк поддерживает на высоком уровне качество кредитного портфеля и стабильно выполняет все пруденциальные нормативы", - прокомментировал финансовый директор ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.
ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших финансовых учреждений республики и обслуживает порядка 18 тыс. корпоративных и 900 тыс. розничных клиентов. В феврале 2025 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг банка до уровня byААА со стабильным прогнозом по национальной рейтинговой шкале. Кредитный рейтинг банка по рейтинговой шкале Российской Федерации повышен до уровня ruA-.