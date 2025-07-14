ВТБ (Беларусь) нарастил объем привлеченных средств на 15 %

здание банка ВТБ (Беларусь) в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5156877c-f7d1-416f-91bd-6aad2fe85cc3/conversions/fd943365-34d0-427b-88f4-949e7ede825f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5156877c-f7d1-416f-91bd-6aad2fe85cc3/conversions/fd943365-34d0-427b-88f4-949e7ede825f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5156877c-f7d1-416f-91bd-6aad2fe85cc3/conversions/fd943365-34d0-427b-88f4-949e7ede825f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5156877c-f7d1-416f-91bd-6aad2fe85cc3/conversions/fd943365-34d0-427b-88f4-949e7ede825f-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) по итогам 2024 года нарастил портфель привлеченных средств на 15 %, до 1,9 млрд белорусских рублей, следует из консолидированного финансового отчета банка по МСФО. Портфель кредитов достиг 1,8 млрд рублей, увеличившись за год на 5,5 %.

"ВТБ (Беларусь) продолжает активно развиваться, создавая экосистему современных цифровых решений для частных и корпоративных клиентов. Все ключевые продукты и сервисы банка доступны онлайн, что позволяет нам эффективно поддерживать развитие экономики страны и предлагать клиентам конкурентные продукты в удобном формате. Банк поддерживает на высоком уровне качество кредитного портфеля и стабильно выполняет все пруденциальные нормативы", - прокомментировал финансовый директор ВТБ (Беларусь) Алексей Парфененок.