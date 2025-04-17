ВТБ (Беларусь) обновил категории повышенного кешбэка к Пасхе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/779552d5-658f-45f1-beed-4b4887fb7e3d/conversions/e415b1ea-99c1-4a57-9312-4faeb6a0f58c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/779552d5-658f-45f1-beed-4b4887fb7e3d/conversions/e415b1ea-99c1-4a57-9312-4faeb6a0f58c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/779552d5-658f-45f1-beed-4b4887fb7e3d/conversions/e415b1ea-99c1-4a57-9312-4faeb6a0f58c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/779552d5-658f-45f1-beed-4b4887fb7e3d/conversions/e415b1ea-99c1-4a57-9312-4faeb6a0f58c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вознаграждение по программе лояльности BonusBOX можно получить за покупки в супермаркетах, пекарнях, кондитерских, универмагах, а также на ряд товаров для дома. Условия действуют по 18 апреля за транзакции от 10 белорусских рублей при расчете любыми платежными и зарплатными картами банка.

"Мы стремимся делать повседневные покупки клиентов не только удобными, но и выгодными. В первом квартале 2025 года клиенты накопили более 250 тыс. бонусных баллов. Обновляя кешбэк-категории в апреле, мы учли, где особенно востребованы покупки в преддверии праздника, чтобы каждый получил максимум пользы в период подготовки", - отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

Использовать накопленные баллы по программе BonusBOX можно в интернет-банке и приложении VTB Online:

• вернуть на карту потраченную сумму;

• перечислить деньги на благотворительность;

• заказать подарочный сертификат или брендированную продукцию банка;

• получить скидку на банковские услуги.