3.66 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
ВТБ (Беларусь) обновил категории повышенного кешбэка к Пасхе
Вознаграждение по программе лояльности BonusBOX можно получить за покупки в супермаркетах, пекарнях, кондитерских, универмагах, а также на ряд товаров для дома. Условия действуют по 18 апреля за транзакции от 10 белорусских рублей при расчете любыми платежными и зарплатными картами банка.
"Мы стремимся делать повседневные покупки клиентов не только удобными, но и выгодными. В первом квартале 2025 года клиенты накопили более 250 тыс. бонусных баллов. Обновляя кешбэк-категории в апреле, мы учли, где особенно востребованы покупки в преддверии праздника, чтобы каждый получил максимум пользы в период подготовки", - отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
Использовать накопленные баллы по программе BonusBOX можно в интернет-банке и приложении VTB Online:
• вернуть на карту потраченную сумму;
• перечислить деньги на благотворительность;
• заказать подарочный сертификат или брендированную продукцию банка;
• получить скидку на банковские услуги.
Стать клиентом и бесплатно оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе или с помощью онлайн-сервисов банка с быстрой регистрацией для новых пользователей. Клиентам на выбор доступны как виртуальные карты, так и пластиковые с почтовой доставкой по всей стране.