ВТБ (Беларусь) расширил функционал банковского отделения в Бресте на улице Буденного, 49. Теперь в нем появилась отдельная касса, где клиенты могут обменивать валюту, заказывать и снимать наличные средства в необходимом объеме и проводить другие операции.

В обновленном офисе розничные клиенты могут оформить кредиты и вклады, выпустить карты, подключить дистанционные сервисы банка. В офисе установлен банкомат, в котором доступны все основные повседневные операции - оплата кредитов, услуг ЖКХ, пополнение вкладов и многое другое.

"Брест - важный экономический центр, и наш банк активно работает здесь. С начала 2024 года офис на Буденного посетили более 7 тыс. человек, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Мы стремимся учитывать потребности наших клиентов, поэтому решили открыть отдельную кассу в отделении, что удобно для туристов и местных жителей. Теперь клиенты и гости города смогут получить все банковские услуги в одном месте", - отметил начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.