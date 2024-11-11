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ВТБ (Беларусь) обновляет ставки по новым вкладам в двух валютах
ВТБ (Беларусь) с 31 декабря изменяет процентные ставки по новым депозитам в российских рублях и долларах США.
Максимальное повышение на 6.0 процентных пунктов коснется процентной ставки по отзывным депозитам "Мои условия" в российских рублях сроком размещения на 35-65 дней и составит 13 % годовых. Также повысится доходность по срочному безотзывному вкладу "Мои условия онлайн" в долларах США. При размещении на срок 283-548 дней ставка составит 1,1 % годовых.
Максимальную доходность в российских рублях в размере 15,9 % годовых можно получить в рамках безотзывного вклада "Мои условия онлайн" со сроком размещения 1279-1900 дней.
"По итогам 11 месяцев 2024 года российский рубль стал для наших вкладчиков первой по популярности зарубежной валютой, в которой оформлялся каждый третий розничный вклад. Новые условия помогут клиентам эффективно управлять своими сбережениями, выбирая подходящую валюту и срок размещения", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.
Ознакомиться подробнее с действующими условиями можно в разделе "Вклады и счета" на сайте банка.
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