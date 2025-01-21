ВТБ (Беларусь) открыл отделение в ТЦ Green City

Мини-офис ВТБ (Беларусь) открылся на 2-м этаже одного из крупнейших торговых центров Минска Green City.

Отделение работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Клиенты могут оформить в нем основные банковские продукты и воспользоваться кассами.

В отделении можно оформить платежную или кредитную карту, открыть вклад или кредит, а также подключить онлайн-сервисы. В офисе также работают две кассы.

"В 2024 году минские отделения банка в торговых центрах посетили более 360 тыс. клиентов. Мы продолжаем развивать нашу физическую сеть отделений, укрепляя присутствие банка в местах с высокой проходимостью горожан. Новый офис предоставит жителям самого густонаселенного Фрунзенского района столицы и туристам возможность совмещать покупки и отдых с удобным и быстрым банковским обслуживанием", - рассказал начальник управления повышения эффективности сети и клиентского сервиса ВТБ (Беларусь) Денис Коцюба.