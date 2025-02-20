ВТБ (Беларусь) повышает кешбэк за покупки к 23 февраля и 8 Марта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff333a8-7766-4565-a47a-09a2d4b42393/conversions/6d0bdb85-cee6-42b0-b5c9-54f8ac0b254f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff333a8-7766-4565-a47a-09a2d4b42393/conversions/6d0bdb85-cee6-42b0-b5c9-54f8ac0b254f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff333a8-7766-4565-a47a-09a2d4b42393/conversions/6d0bdb85-cee6-42b0-b5c9-54f8ac0b254f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff333a8-7766-4565-a47a-09a2d4b42393/conversions/6d0bdb85-cee6-42b0-b5c9-54f8ac0b254f-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) начислит повышенный кешбэк за покупки в самых популярных категориях трат к 23 февраля и 8 Марта.

Вознаграждение по программе BonusBOX можно получить за покупки в универмагах, ресторанах, салонах красоты, кинотеатрах, ювелирных магазинах, а также при приобретении одежды, техники, мебели, обуви, спорттоваров, косметики, товаров для дома, книг и цветов.

Условия действуют с 20 по 24 февраля и с 5 до 10 марта за транзакции от 10 белорусских рублей.

"В праздничные дни люди чаще делают подарки и проводят время с близкими. В этом году мы предлагаем клиентам не только совершать покупки, но и получать за них повышенный кешбэк. В прошлом году в аналогичный период пользователи активно тратили в супермаркетах и кафе, заработав более 42 тыс. бонусных баллов. В этом году мы ожидаем не меньшей активности", - прокомментировала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

Использовать накопленные баллы по программе BonusBOX можно в интернет-банке и приложении VTB mBank: вернуть на карту потраченную сумму, перечислить деньги на благотворительность, заказать подарочный сертификат или получить скидку на банковские услуги.