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ВТБ (Беларусь) повышает кешбэк за покупки к 23 февраля и 8 Марта
ВТБ (Беларусь) начислит повышенный кешбэк за покупки в самых популярных категориях трат к 23 февраля и 8 Марта.
Вознаграждение по программе BonusBOX можно получить за покупки в универмагах, ресторанах, салонах красоты, кинотеатрах, ювелирных магазинах, а также при приобретении одежды, техники, мебели, обуви, спорттоваров, косметики, товаров для дома, книг и цветов.
Условия действуют с 20 по 24 февраля и с 5 до 10 марта за транзакции от 10 белорусских рублей.
"В праздничные дни люди чаще делают подарки и проводят время с близкими. В этом году мы предлагаем клиентам не только совершать покупки, но и получать за них повышенный кешбэк. В прошлом году в аналогичный период пользователи активно тратили в супермаркетах и кафе, заработав более 42 тыс. бонусных баллов. В этом году мы ожидаем не меньшей активности", - прокомментировала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
Использовать накопленные баллы по программе BonusBOX можно в интернет-банке и приложении VTB mBank: вернуть на карту потраченную сумму, перечислить деньги на благотворительность, заказать подарочный сертификат или получить скидку на банковские услуги.
Стать клиентом и бесплатно оформить любую карту ВТБ (Беларусь) можно в офисе или с помощью онлайн-сервисов банка с быстрой регистрацией для новых пользователей. Клиентам на выбор доступны как виртуальные карты, так и пластиковые с почтовой доставкой по всей стране.