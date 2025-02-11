ВТБ (Беларусь) повышает ставки по новым вкладам в белорусских рублях

ВТБ (Беларусь) увеличивает до 1 процентного пункта ставки по новым вкладам в белорусских рублях на сроках размещения до года. Максимальная ставка по "коротким" депозитам в рамках вклада "Мои условия онлайн" составит 14,1 % годовых.

"Мы наблюдаем устойчивый интерес клиентов к сбережениям в национальной валюте: более половины всех розничных вкладов оформляются именно в белорусских рублях. Каждый пятый вклад из этого числа приходится на "короткие" сроки. Новые условия позволят клиентам повысить доходность своих вложений, если средства размещаются на срок до одного года. Это делает банковские продукты в белорусских рублях более выгодными для вкладчиков, которые хотят эффективно и гибко управлять своими финансами", - рассказала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.