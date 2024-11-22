ВТБ (Беларусь) повысил ставки по вкладам в белорусских и российских рублях

ВТБ (Беларусь) увеличил на 0,4-2,3 п.п. процентные ставки по новым вкладам в белорусских и российских рублях. Максимальную доходность клиенты могут получить при размещении средств на "длинных" вкладах.

Максимальную доходность в белорусских рублях можно получить в рамках безотзывного вклада "Мои условия онлайн" сроком 640-1733 дней (15 % годовых). В российских рублях наибольшая ставка доступна по вкладу "Мои условия онлайн" на 549-1733 дня (16,8 % годовых).

"Белорусские рубли - основная сберегательная валюта наших клиентов, которая занимает более 50% розничного депозитного портфеля. В прошлом году в белорусских рублях оформлялось 6 из 10 депозитов, большинство из них - дистанционно. Новые условия позволят клиентам получать большую доходность при дистанционном размещении средств в белорусских и российских рублях на "длинные" сроки", - рассказала начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.