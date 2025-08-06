ВТБ (Беларусь) предлагает вклад с переменной ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ

Банк ВТБ предлагает новые вклады "Ключевой" и "Ключевой онлайн" с доходностью до 13,8 % годовых news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76d4afd3-1e63-496d-b964-9d69365c6297/conversions/790601bf-29e9-4ef3-b916-670713583983-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76d4afd3-1e63-496d-b964-9d69365c6297/conversions/790601bf-29e9-4ef3-b916-670713583983-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76d4afd3-1e63-496d-b964-9d69365c6297/conversions/790601bf-29e9-4ef3-b916-670713583983-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76d4afd3-1e63-496d-b964-9d69365c6297/conversions/790601bf-29e9-4ef3-b916-670713583983-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) запустил новые депозиты с переменной процентной ставкой в российских рублях. Максимальная доходность по ним составит до 13,8 % годовых при текущем уровне ключевой ставки Центрального банка России.

Вклады "Ключевой" и "Ключевой онлайн" можно открыть в офисах и онлайн-сервисах банка на срок от 35 дней до 3 лет с выбором любого срока окончания с точностью до дня. Минимальная сумма для открытия - 6 тыс. российских рублей при оформлении в офисе и 3 тыс. российских рублей при открытии депозита онлайн.

При открытии вклада на срок от 190 дней предусмотрена опция пополнения. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет.

"Российский рубль - вторая по популярности (после белорусского рубля) сберегательная валюта наших клиентов, которая составляет около четверти розничного депозитного портфеля банка. В первом полугодии 2025 года розничными клиентами в российских рублях оформлялся каждый третий вклад. Новые сберегательные продукты, ставка по которым определяется динамикой ключевой ставки Центрального банка России, позволят обеспечивать доходность, соответствующую рыночным тенденциям", - отметила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.