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ВТБ (Беларусь) предлагает вклад с переменной ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ
ВТБ (Беларусь) запустил новые депозиты с переменной процентной ставкой в российских рублях. Максимальная доходность по ним составит до 13,8 % годовых при текущем уровне ключевой ставки Центрального банка России.
Вклады "Ключевой" и "Ключевой онлайн" можно открыть в офисах и онлайн-сервисах банка на срок от 35 дней до 3 лет с выбором любого срока окончания с точностью до дня. Минимальная сумма для открытия - 6 тыс. российских рублей при оформлении в офисе и 3 тыс. российских рублей при открытии депозита онлайн.
При открытии вклада на срок от 190 дней предусмотрена опция пополнения. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет.
"Российский рубль - вторая по популярности (после белорусского рубля) сберегательная валюта наших клиентов, которая составляет около четверти розничного депозитного портфеля банка. В первом полугодии 2025 года розничными клиентами в российских рублях оформлялся каждый третий вклад. Новые сберегательные продукты, ставка по которым определяется динамикой ключевой ставки Центрального банка России, позволят обеспечивать доходность, соответствующую рыночным тенденциям", - отметила заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.
Пополнение вкладов "Ключевой", "Ключевой онлайн" и снятие процентов доступно в офисах банка, а также в интернет-банке и мобильном приложении VTB Online.