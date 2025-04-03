ВТБ (Беларусь) провел уроки финансовой грамотности для 800 белорусских школьников news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e8c267a-81f8-469b-a411-904d3ab4899c/conversions/e956a030-6f50-430d-936a-1b3a42bcffe6-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) в рамках Недели финансовой грамотности провел интерактивные занятия в 20 школах и гимназиях страны. Их посетили более 800 школьников 3-11-х классов.

На уроках под девизом "Наведи порядок в личных финансах" специалисты банка рассказывали, как выгодно и безопасно распоряжаться деньгами, пользоваться картами и противостоять мошенникам.

Занятия проходили в форме интерактивных уроков с обучающими викторинами и подарками. Ученики задавали самые разные вопросы о финансах, в том числе как проходит инкассация, чем рассрочка отличается от кредита и что нужно делать, если потерял банковскую карту.

"ВТБ (Беларусь) уделяет особое внимание финансовому просвещению подрастающего поколения. В рамках Недели финансовой грамотности наши специалисты провели серию обучающих мероприятий в школах по всей стране, помогая детям и молодежи сформировать правильные финансовые привычки. Благодаря опыту и знаниям работников банка, сотни школьников получили практические навыки управления деньгами", - рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.