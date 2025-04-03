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ВТБ (Беларусь) провел уроки финансовой грамотности для 800 белорусских школьников
ВТБ (Беларусь) в рамках Недели финансовой грамотности провел интерактивные занятия в 20 школах и гимназиях страны. Их посетили более 800 школьников 3-11-х классов.
На уроках под девизом "Наведи порядок в личных финансах" специалисты банка рассказывали, как выгодно и безопасно распоряжаться деньгами, пользоваться картами и противостоять мошенникам.
Занятия проходили в форме интерактивных уроков с обучающими викторинами и подарками. Ученики задавали самые разные вопросы о финансах, в том числе как проходит инкассация, чем рассрочка отличается от кредита и что нужно делать, если потерял банковскую карту.
"ВТБ (Беларусь) уделяет особое внимание финансовому просвещению подрастающего поколения. В рамках Недели финансовой грамотности наши специалисты провели серию обучающих мероприятий в школах по всей стране, помогая детям и молодежи сформировать правильные финансовые привычки. Благодаря опыту и знаниям работников банка, сотни школьников получили практические навыки управления деньгами", - рассказала начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
В этом году уроки по финансовой грамотности прошли с 17 по 23 марта. ВТБ (Беларусь) кроме столицы и областных центров организовал мероприятия в Бобруйске, Барановичах, Пинске, Орше, Мозыре, Солигорске, Лиде, Новополоцке, Светлогорске, Костюковичах, Кричеве, Быхове, Березе, Кричеве и Вилейке.