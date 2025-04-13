ВТБ (Беларусь) стал лауреатом "Премии HR-бренд-2024" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d53f4cf-68d5-4b51-80b4-fc26d94a509c/conversions/6a66bc44-1743-4d0b-bb55-334b47ba7af0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d53f4cf-68d5-4b51-80b4-fc26d94a509c/conversions/6a66bc44-1743-4d0b-bb55-334b47ba7af0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d53f4cf-68d5-4b51-80b4-fc26d94a509c/conversions/6a66bc44-1743-4d0b-bb55-334b47ba7af0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d53f4cf-68d5-4b51-80b4-fc26d94a509c/conversions/6a66bc44-1743-4d0b-bb55-334b47ba7af0-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) второй год подряд стал лауреатом "Премии HR-бренд", заняв второе место в номинации "Новый подход" с мотивационной программой для сотрудников. В минувшем году банк также получил серебряную награду за проект по организации масштабных корпоративных инициатив в номинации "Событие".

ВТБ (Беларусь) был удостоен награды за проект "Геймификация ВТБ Сити", направленный на создание современной мотивационной среды для сотрудников. Механизм геймификации позволяет всем работникам банка быть частью единой цифровой экосистемы, проявлять свои профессиональные навыки и активно участвовать в бизнес-процессах организации.

"Очередная высокая оценка стала признанием системной работы банка по внедрению современных HR-инструментов и развития корпоративной культуры. Сильный HR-бренд начинается с доверия, открытого диалога и стремления расти вместе. Для нас важно не только привлекать профессионалов, но и давать им возможности для реализации и развития внутри банка. С момента внедрения инициатива позволила существенно повысить удовлетворенность и вовлеченность наших сотрудников", - отметила начальник управления по работе с персоналом ВТБ (Беларусь) Галина Тозик.