ВТБ (Беларусь) стал победителем "Премии HR-бренд-2025"

Банк занял первое место в номинации "Новый подход" за реализацию проекта "Портал для студентов "Факультет ВТБ"

ВТБ (Беларусь) стал победителем "Премии HR-бренд", заняв первое место в номинации "Новый подход" за реализацию проекта "Портал для студентов "Факультет ВТБ".

Проект направлен на эффективную адаптацию, развитие профессиональных навыков и вовлечение в реальные бизнес-процессы молодежи, которая проходит практику в банке. Портал обеспечивает удобную цифровую среду, где практиканты могут получать знания, выполнять задания и развивать компетенции.

Функционал "Факультета ВТБ" включает личный кабинет студента с доступом к обучающим материалам, библиотеке, геймифицированным курсам, а также дополнительным сервисам и возможностям для развития. Важно, что доступ к платформе возможен как с рабочих устройств, так и с личных мобильных устройств.

"Для нас важно выстраивать системную работу с молодыми специалистами и создавать для них комфортную и современную среду развития. "Факультет ВТБ" - это не просто обучающая платформа, а полноценный инструмент адаптации и вовлечения студентов, который позволяет им быстрее погружаться в профессию и понимать специфику банковской деятельности. В то же время для банка это эффективный механизм формирования кадрового резерва и привлечения талантливых специалистов", - отметила начальник управления по работе с персоналом ВТБ (Беларусь) Галина Тозик.

В 2023 и 2024 годах ВТБ (Беларусь) дважды становился лауреатом "Премии HR-бренд" с проектом по организации масштабных корпоративных инициатив "Лето с ВТБ" в номинации "Событие" и мотивационным проектом "Геймификация ВТБ Сити" в номинации "Новый подход".