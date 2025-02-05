ВТБ (Беларусь) удвоил лимит кредитования для самозанятых и ремесленников

ВТБ (Беларусь) в два раза, до 10 тыс. белорусских рублей, увеличил максимальную сумму по потребительским кредитам для ремесленников и самозанятых.

По итогам 2024 года объем кредитования этого сегмента в банке вырос в 7,5 раз по сравнению с 2023 годом.

По количеству выданных кредитов с долей 46 % лидирует Минск, за ним следуют Гомельская и Брестская области (по 15 % каждая).

Оформить кредит могут плательщики единого, подоходного или налога на профессиональный доход, не имеющие регистрацию ИП, а также физлица, осуществляющие ремесленную деятельность.

"Поддержка со стороны банков для ремесленников и самозанятых играет важную роль в развитии их направления и экономики в целом. Доступ к финансированию позволяет им расширять сферы деятельности, улучшать качество продукции и внедрять новые технологии, что, в свою очередь, укрепляет экономический сектор и повышает уровень жизни", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.