3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
ВТБ (Беларусь) увеличил объем платежей в Китай на 60 %
ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года увеличил объем платежей в Китай на 60 %. При этом доля успешных платежей клиентов малого и среднего бизнеса банка в Китай и Индию составила 99 %.
Глубокая экспертиза банка и выстроенные каналы для работы с ключевыми азиатскими рынками помогают белорусскому бизнесу осваивать новые направления. Тем более что многие участники ВЭД перешли на расчеты в национальных валютах партнеров: российских рублях, юанях, рупиях, тенге. Также клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться банковскими гарантиями и аккредитивами, обеспечивающими надежность и безопасность расчетов между партнерами из разных стран.
"ВТБ (Беларусь) обеспечивает прямой и оптимизированный доступ к расчетам в Азии. Платежи в юанях или рупиях проходят быстро, надежно и под нашим полным контролем на всех этапах. Наша экспертиза в работе с азиатскими рынками и документарными продуктами позволяет клиентам уверенно расти, выходить на новые рынки и заключать контракты, которые раньше казались слишком рискованными", - рассказал заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
Дополнительную информацию о международных денежных переводах для бизнеса можно получить по телефону 7609 или у персонального менеджера ВТБ (Беларусь).