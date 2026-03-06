ВТБ (Беларусь) увеличил объем платежей в Китай на 60 %

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa9233c4-6078-445e-8141-b45535e446be/conversions/e797551e-777a-4bbf-9c32-6efa9ea03d98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa9233c4-6078-445e-8141-b45535e446be/conversions/e797551e-777a-4bbf-9c32-6efa9ea03d98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa9233c4-6078-445e-8141-b45535e446be/conversions/e797551e-777a-4bbf-9c32-6efa9ea03d98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa9233c4-6078-445e-8141-b45535e446be/conversions/e797551e-777a-4bbf-9c32-6efa9ea03d98-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года увеличил объем платежей в Китай на 60 %. При этом доля успешных платежей клиентов малого и среднего бизнеса банка в Китай и Индию составила 99 %.

Глубокая экспертиза банка и выстроенные каналы для работы с ключевыми азиатскими рынками помогают белорусскому бизнесу осваивать новые направления. Тем более что многие участники ВЭД перешли на расчеты в национальных валютах партнеров: российских рублях, юанях, рупиях, тенге. Также клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться банковскими гарантиями и аккредитивами, обеспечивающими надежность и безопасность расчетов между партнерами из разных стран.

"ВТБ (Беларусь) обеспечивает прямой и оптимизированный доступ к расчетам в Азии. Платежи в юанях или рупиях проходят быстро, надежно и под нашим полным контролем на всех этапах. Наша экспертиза в работе с азиатскими рынками и документарными продуктами позволяет клиентам уверенно расти, выходить на новые рынки и заключать контракты, которые раньше казались слишком рискованными", - рассказал заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.