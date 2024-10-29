ВТБ (Беларусь) в преддверии Всемирного дня шопинга повышает кешбэк за безналичные расчеты в самых популярных категориях товаров. С 7 по 16 ноября все платежные и зарплатные карты банка будут участвовать в акции для операций от 10 белорусских рублей.

"Всемирный день шопинга является популярным событием, и мы рады поддержать своих клиентов в эти дни. В 2023 году наши клиенты в дни крупных осенних распродаж совершили более 340 тыс. безналичных покупок. В этом году мы также ожидаем повышенную активность со стороны участников программы, поскольку интерес к кешбэку среди наших клиентов стабильно растет", - отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.

За счет накопленных баллов по программе лояльности BonusBOX можно вернуть на карту стоимость покупки, совершить благотворительный перевод, получить подарочный сертификат или воспользоваться скидкой на банковские услуги.

Также в онлайн-сервисах банка пользователи могут удвоить накопления.