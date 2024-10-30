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ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов
Розничные клиенты ВТБ (Беларусь) за девять месяцев текущего года увеличили количество оформленных вкладов в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Причем 7 из 10 депозитов клиенты открыли в онлайн-банке. А наиболее популярным являются вклады, размещаемые на срок от 1 до 2 лет.
Еще немного статистики:
- чаще всего вклады в банке открывают жители Минска, Гомельской и Могилевской областей;
- наиболее активными вкладчиками являются мужчины, на долю которых приходится около 60 % сбережений;
- депозитные продукты более востребованы в возрастной группе старше 50 лет - доля их накоплений сегодня составляет 80 %.
Наибольшим спросом среди клиентов пользуются безотзывные вклады, составляющие более 95 % портфеля. Более половины вложенных средств клиенты разметили в национальной валюте. Средний размер вклада превышает 20 тыс. белорусских рублей в эквиваленте.
"Мы наблюдаем рост популярности сберегательных инструментов у населения, в первую очередь в национальной валюте, что обусловлено привлекательными ставками по вкладам на рынке. Розничные клиенты в январе-сентябре оформили в 1,6 раза больше депозитов, чем за аналогичный период 2023 года. Также на рост влияют скорость и удобство управления своими сбережениями. Сегодня большинство новых вкладов пользователи онлайн-сервисов банка оформляют дистанционно, без посещения отделений, при этом выбрать срок размещения можно индивидуально, рассчитав его с точностью до дня", - подчеркнула начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.
Вклады ВТБ (Беларусь) доступны розничным клиентам во всех офисах, а также онлайн-сервисах банка с возможностью дистанционной регистрации через межбанковскую систему идентификации. Максимальная доходность в рамках вклада "Мои условия онлайн" достигает 14 % годовых в белорусских рублях, 14,3 % годовых в российских рублях и 3,8 % годовых - в китайских юанях.
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