ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов

Розничные клиенты ВТБ (Беларусь) за девять месяцев текущего года увеличили количество оформленных вкладов в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Причем 7 из 10 депозитов клиенты открыли в онлайн-банке. А наиболее популярным являются вклады, размещаемые на срок от 1 до 2 лет.

Еще немного статистики:

чаще всего вклады в банке открывают жители Минска, Гомельской и Могилевской областей;

наиболее активными вкладчиками являются мужчины, на долю которых приходится около 60 % сбережений;

депозитные продукты более востребованы в возрастной группе старше 50 лет - доля их накоплений сегодня составляет 80 %.

Наибольшим спросом среди клиентов пользуются безотзывные вклады, составляющие более 95 % портфеля. Более половины вложенных средств клиенты разметили в национальной валюте. Средний размер вклада превышает 20 тыс. белорусских рублей в эквиваленте.

"Мы наблюдаем рост популярности сберегательных инструментов у населения, в первую очередь в национальной валюте, что обусловлено привлекательными ставками по вкладам на рынке. Розничные клиенты в январе-сентябре оформили в 1,6 раза больше депозитов, чем за аналогичный период 2023 года. Также на рост влияют скорость и удобство управления своими сбережениями. Сегодня большинство новых вкладов пользователи онлайн-сервисов банка оформляют дистанционно, без посещения отделений, при этом выбрать срок размещения можно индивидуально, рассчитав его с точностью до дня", - подчеркнула начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.