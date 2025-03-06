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ВТБ (Беларусь) запускает вклад, привязанный к ставке рефинансирования
ВТБ (Беларусь) расширил линейку сберегательных продуктов, запустив новый депозит "В теме" с переменной процентной ставкой в национальной валюте. Максимальная доходность по нему составит до 15 % годовых при текущем уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Вклад можно открыть на срок от 1 года до 3 лет и выбрать любой срок его окончания с точностью до дня. Минимальная сумма для открытия - 100 белорусских рублей.
По депозиту есть опция пополнения. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет.
Открыть вклад "В теме" можно в любом отделении банка. Пополнение вклада и снятие процентов доступно также в интернет-банке и мобильном приложении VTB Online.
ВТБ (Беларусь) представлен во всех крупных городах республики. Для удобства клиентов отделения банка также работают в торговых центрах Минска - EXPOBEL, МОМО, "Червенский", Prizma и Green City.