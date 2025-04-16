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ВТБ (Беларусь) запустил эквайринг для бизнеса
ВТБ (Беларусь) расширил линейку услуг для малого и среднего бизнеса, запустив сервис торгового эквайринга.
Новые терминалы поддерживают безналичные платежи, совмещая функционал POS-устройства и онлайн-кассы. Комиссия за операции с картами ВТБ (Беларусь) составит 1 %, за прием платежей с карт других банков - до 1,7 %.
Подключить торговый эквайринг можно дистанционно, а все операции и отчеты доступны в интернет-банке. Для подключения необходим расчетный счет в ВТБ (Беларусь). Услуга поддерживает платежные системы "Белкарт", "Мир", Visa и Mastercard.
"Мы предлагаем комплексное решение торгового эквайринга с использованием современного оборудования и удобных сервисов, которые помогут нашим клиентам оптимизировать процессы оплаты и отчетности, а также повысить эффективность работы. Новый продукт позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии, а не на технических деталях", - отметил заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.