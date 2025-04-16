ВТБ (Беларусь) запустил эквайринг для бизнеса news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ba8a7d-1a62-4d6f-9750-a2d3e7ed3b2a/conversions/9759fc94-766b-4341-9e92-caa74c37f13a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ba8a7d-1a62-4d6f-9750-a2d3e7ed3b2a/conversions/9759fc94-766b-4341-9e92-caa74c37f13a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ba8a7d-1a62-4d6f-9750-a2d3e7ed3b2a/conversions/9759fc94-766b-4341-9e92-caa74c37f13a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7ba8a7d-1a62-4d6f-9750-a2d3e7ed3b2a/conversions/9759fc94-766b-4341-9e92-caa74c37f13a-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) расширил линейку услуг для малого и среднего бизнеса, запустив сервис торгового эквайринга.

Новые терминалы поддерживают безналичные платежи, совмещая функционал POS-устройства и онлайн-кассы. Комиссия за операции с картами ВТБ (Беларусь) составит 1 %, за прием платежей с карт других банков - до 1,7 %.

Подключить торговый эквайринг можно дистанционно, а все операции и отчеты доступны в интернет-банке. Для подключения необходим расчетный счет в ВТБ (Беларусь). Услуга поддерживает платежные системы "Белкарт", "Мир", Visa и Mastercard.