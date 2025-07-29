ВТБ (Беларусь) запустил онлайн-вклад в белорусских рублях, привязанный к ставке рефинансирования

Банк ВТБ (Беларусь) предлагает новый вклад в белорусских рублях, привязанный к ставке рефинансирования news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31326cc0-a66e-49da-9605-027c0bb9af22/conversions/5957dc6f-e40f-4de2-a381-18455528b699-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31326cc0-a66e-49da-9605-027c0bb9af22/conversions/5957dc6f-e40f-4de2-a381-18455528b699-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31326cc0-a66e-49da-9605-027c0bb9af22/conversions/5957dc6f-e40f-4de2-a381-18455528b699-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31326cc0-a66e-49da-9605-027c0bb9af22/conversions/5957dc6f-e40f-4de2-a381-18455528b699-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) расширил линейку сберегательных продуктов, запустив новый депозит с переменной процентной ставкой в национальной валюте. Максимальная доходность по нему составит 15,64 % годовых при текущем уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Вклад "В теме. Онлайн" можно открыть в дистанционных каналах банка, не выходя из дома, на срок от 1 года до 3 лет и выбрать дату его окончания с точностью до дня. Минимальная сумма для открытия - 100 белорусских рублей. По депозиту есть опция пополнения. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет на выбор клиента.

"Спрос на сберегательные инструменты в национальной валюте сохраняется в текущем году. По итогам первого полугодия на вклады в национальной валюте пришлось более 68 % договоров. При этом порядка 85 % из них открыты на срок свыше одного года. Для длинных вкладов мы дополнительно запустили новый продукт, привязанный к ставке рефинансирования. Условия по нему меняются автоматически, следуя за изменениями ставки регулятора. Это удобно клиентам, не желающим следить за банковскими изменениями", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.