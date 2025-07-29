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ВТБ (Беларусь) запустил онлайн-вклад в белорусских рублях, привязанный к ставке рефинансирования
ВТБ (Беларусь) расширил линейку сберегательных продуктов, запустив новый депозит с переменной процентной ставкой в национальной валюте. Максимальная доходность по нему составит 15,64 % годовых при текущем уровне ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Вклад "В теме. Онлайн" можно открыть в дистанционных каналах банка, не выходя из дома, на срок от 1 года до 3 лет и выбрать дату его окончания с точностью до дня. Минимальная сумма для открытия - 100 белорусских рублей. По депозиту есть опция пополнения. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет на выбор клиента.
"Спрос на сберегательные инструменты в национальной валюте сохраняется в текущем году. По итогам первого полугодия на вклады в национальной валюте пришлось более 68 % договоров. При этом порядка 85 % из них открыты на срок свыше одного года. Для длинных вкладов мы дополнительно запустили новый продукт, привязанный к ставке рефинансирования. Условия по нему меняются автоматически, следуя за изменениями ставки регулятора. Это удобно клиентам, не желающим следить за банковскими изменениями", - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.
Пополнение вклада "В теме. Онлайн" и снятие процентов доступно в интернет-банке и мобильном приложении VTB Online.