Выставка "Белагро-2026" пройдет 2-6 июня 2026 года в "БелЭкспо"

Стало известно, когда стартует выставка "Белагро". Так, выставка пройдет 2-6 июня на площадке Минского международного выставочного центра "БелЭкспо".

Задача форума не меняется: презентовать всему миру экспортный потенциал белорусского агропромышленного комплекса, продемонстрировать инновационные решения и укрепить международное сотрудничество.

Уже подтвердили участие на уровне официальных делегаций представители 7 государств и 8 регионов России.

Также ожидается прибытие руководящего состава ШОС, Евразийской экономической комиссии, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также делегации Министерства сельского хозяйства России.