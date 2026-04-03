3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Выставка "Белагро-2026" пройдет 2-6 июня 2026 года в "БелЭкспо"
Автор:Редакция news.by
Стало известно, когда стартует выставка "Белагро". Так, выставка пройдет 2-6 июня на площадке Минского международного выставочного центра "БелЭкспо".
Задача форума не меняется: презентовать всему миру экспортный потенциал белорусского агропромышленного комплекса, продемонстрировать инновационные решения и укрепить международное сотрудничество.
Уже подтвердили участие на уровне официальных делегаций представители 7 государств и 8 регионов России.
Также ожидается прибытие руководящего состава ШОС, Евразийской экономической комиссии, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а также делегации Министерства сельского хозяйства России.
Уже подано почти 400 заявок от организаций из 8 стран мира.