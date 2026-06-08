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ВМС Британии временно лишились всех новейших атомных подлодок

Военно-морские силы Великобритании остались без своего подводного ударного потенциала.

Как пишет The Telegraph, на данный момент все новейшие атомные подлодки выведены из строя: они на вынужденном техобслуживании из-за серьезных неполадок и затянувшихся ремонтных работ.

Эксперты констатируют, британский флот временно утратил возможность оперативно реагировать на угрозы в Атлантике. А до ввода в эксплуатацию новых подводных лодок потребуются долгие годы.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

оружиеВеликобритания