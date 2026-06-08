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Проливные дожди затопили юго-запад Китая
Автор:Редакция news.by
Юго-западный Китай находится во власти разрушительного удара стихии. На Чунцин обрушились рекордные проливные дожди и спровоцировали масштабные паводки.
Уровень воды в наиболее пострадавших районах превысил 2 м, практически полностью скрыв легковые автомобили и первые этажи зданий.
Из-за разгула стихии в регионе введен экстренный режим реагирования, из зоны бедствия эвакуированы более 15 тыс. жителей. По прогнозам синоптиков, угроза схода оползней сохранится в регионе в течение ближайших суток.