Проливные дожди затопили юго-запад Китая

Юго-западный Китай находится во власти разрушительного удара стихии. На Чунцин обрушились рекордные проливные дожди и спровоцировали масштабные паводки.

Уровень воды в наиболее пострадавших районах превысил 2 м, практически полностью скрыв легковые автомобили и первые этажи зданий.