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Проливные дожди затопили юго-запад Китая

Юго-западный Китай находится во власти разрушительного удара стихии. На Чунцин обрушились рекордные проливные дожди и спровоцировали масштабные паводки.

Уровень воды в наиболее пострадавших районах превысил 2 м, практически полностью скрыв легковые автомобили и первые этажи зданий.

Из-за разгула стихии в регионе введен экстренный режим реагирования, из зоны бедствия эвакуированы более 15 тыс. жителей. По прогнозам синоптиков, угроза схода оползней сохранится в регионе в течение ближайших суток.

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