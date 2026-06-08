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Землетрясение магнитудой 7,8 на Филиппинах привело к гибели троих человек
Автор:Редакция news.by
У берегов филиппинского острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр находился в 58 км от крупного города Генерал-Сантос.
3 человека погибли, еще несколько получили ранения. В регионе зафиксированы сильные разрушения: в руины превратился торговый центр, обрушилась школа, зафиксированы перебои со светом.
Объявлена угроза цунами с высотой волн до 3 м. Местные власти призывают жителей эвакуироваться на возвышенности.