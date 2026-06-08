Землетрясение магнитудой 7,8 на Филиппинах привело к гибели троих человек

У берегов филиппинского острова Минданао произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентр находился в 58 км от крупного города Генерал-Сантос.

3 человека погибли, еще несколько получили ранения. В регионе зафиксированы сильные разрушения: в руины превратился торговый центр, обрушилась школа, зафиксированы перебои со светом.