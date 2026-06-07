Петр Пархомчик рассказал об экспорте белорусской продукции в РФ

С 2 по 6 июня 2026 года в Минске прошла выставка "Белагро". Особое внимание на ней уделили белорусским предприятиям переработки. Получается ли заходить на новые экспортные рынки, рассказал в "Актуальном интервью" Петр Пархомчик , председатель Брестского облисполкома.

Белорусскую продукцию полюбили не только в собственной стране, но и в Российской Федерации. Председатель Брестского облисполкома рассказал, что губернаторы российских регионов интересуются возможностью увеличения поставок молочной или мясной продукции, производящейся в Брестской области. "Сейчас идет обмен опытом, достигаются определенные договоренности. Мы их со своей стороны стараемся выполнять. По прошлой пятилетке (с 2021 по 2025 годы. - Прим. news.by) рост экспорта в Россию превысил 200 %. Сейчас идем с ростом в 130 %. Наши возможности еще не исчерпаны, поэтому рассчитываем на еще большее производство необходимого качественного продукта для внешних рынков".