Выставка "ИННОПРОМ" впервые пройдет в Беларуси

"ИННОПРОМ" едет в Беларусь. Крупнейшая промышленная выставка России впервые пройдет в нашей стране. Уже известны даты - с 29 сентября по 1 октября.

Событие примет Минский международный выставочный центр, а это 15 тыс. кв. м выставочной площади. Как сообщили организаторы выставки, ожидается больше 10 тыс. участников, порядка 400 компаний и 20 деловых мероприятий. Все это новые возможности для расширения сотрудничества с партнерами по ЕАЭС и укрепление бизнес-контактов.