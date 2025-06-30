Взаимный товарооборот Беларуси и России вырос в 1,8 раза за 5 лет

Взаимный товарооборот Беларуси и России вырос за последние 5 лет в 1,8 раза. Об этом сообщили на XII Форуме регионов Беларуси и России, который прошел в Нижнем Новгороде.

В Союзном государстве на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год.