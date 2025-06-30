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Взаимный товарооборот Беларуси и России вырос в 1,8 раза за 5 лет
Автор:Редакция news.by
Взаимный товарооборот Беларуси и России вырос за последние 5 лет в 1,8 раза. Об этом сообщили на XII Форуме регионов Беларуси и России, который прошел в Нижнем Новгороде.
В Союзном государстве на качественно новый уровень вышли промышленные, образовательные, гуманитарные связи, проекты в сфере высоких технологий. Взаимные турпоездки граждан исчисляются уже сотнями тысяч в год.
Во многом это результат успешного межрегионального сотрудничества - сегодня действует более 600 двусторонних межрегиональных соглашений в различных сферах.