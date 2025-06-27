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XIII Форум регионов Беларуси и России пройдет в Минской области
Автор:Редакция news.by
XIII Форум регионов Беларуси и России в 2026 году запланирован в Минской области. Инициативу озвучил в ходе пленарного заседания XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, сообщает БЕЛТА.
XII Форум регионов Беларуси и России проходит в Нижнем Новгороде. На нем представлены 79 регионов России и все области Беларуси, общее число участников - более 800.