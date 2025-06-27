XIII Форум регионов Беларуси и России пройдет в Минской области

XIII Форум регионов Беларуси и России в 2026 году запланирован в Минской области. Инициативу озвучил в ходе пленарного заседания XII Форума регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, сообщает БЕЛТА.