Ярошенко рассказал как "Великий камень" привлекает новых инвесторов

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Важный китайско-белорусский проект "Великий камень" развивается, один из резидентов, завод по производству антибиотиков для ветпрепаратов, начал выпуск своей продукции.

Глава администрации индустриального китайско-белорусского парка "Великий камень" Александр Ярошенко в "Актуальном интервью" оценил текущие успехи парка, рассказал о сотрудничестве с Китаем, внедрении новых технологий и о планах по расширению парка и привлечению новых резидентов.

"Из 152 резидентов уже 55 выпускают продукцию и оказывают услуги. Это хорошая цифра, учитывая, что 21 предприятие строится, а более 50 проектируется. Развитие идет активно. Инвесторы заинтересованы в быстром строительстве и запуске производства, чтобы успешнее развивать бизнес", - отметил Александр Ярошенко.

Также он заявил, что скорость должна быть не только в строительстве, но и в обслуживании инвесторов с точки зрения предоставления земельного участка, разрешения на строительство, выдачи соответствующих документов, сертификатов.

"Мы положили начало строительству типовых производственных корпусов для развития бизнеса, который не готов строить или для которого нужно как можно быстрее запустить бизнес, и он приходит на готовые производственные площади и запускает свое производство. Это тоже очень успешный кейс. Больше 100 тыс. квадратных метров таких производственных площадей уже построено в парке. Идет дополнительное проектирование, строительство. Успех этого проекта подтверждает тот факт, что помещения уже разобраны нашими инвесторами", - сказал Александр Ярошенко.