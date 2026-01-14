Юрий Чеботарь: За прошедшую пятилетку в Беларуси возвели более 22 млн кв. м жилья

В ток-шоу "Экономическая среда" министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь рассказал, как сработала экономика Беларуси за прошедшую пятилетку (2021-2025 годы), а также чем был знаменателен конкретно 2025 год.

Когда подводят итоги, всегда смотрят в первую очередь на человека, так как он стоит во главе угла, как и его качество жизни, доходы. Поэтому в рамках прошлой пятилетки ключевым моментом стал существенный рост доходов - более 20 %. Высокий результат, обратил внимание министр экономики, получился и в уровне заработной платы, которая достигла исторического максимума - более 2,7 тыс. белорусских рублей.

"В ушедшей пятилетке мы очень сильно, особенно в завершающие годы (2023-2025-й), обратились к теме социальной инфраструктуры, которая касалась вопросов жилья, подведения соответствующих к жилью школ, детских садов. Фактически за последних три года пятилетки Беларусь серьезно продвинулась в этом вопросе", - отметил он.

По словам Юрия Чеботаря, было введено в эксплуатацию более 20 поликлиник, 55 детсадов, более 70 школ.

За пятилетку выполнили одну из задач, касающуюся жилья, - построили более 22 млн кв. м. Сегодня на человека в среднем приходится более 30 кв. м, и этот показатель в среднем выше, чем во всех странах СНГ. Юрий Чеботарь

Еще одно направление - реальный сектор экономики. Была реализована практически 1 тыс. инвестиционных проектов. По предварительным итогам, которые привел гость ток-шоу, за счет этого в Беларуси было создано более 10 тыс. рабочих мест.

"Если брать исключительно 2025-й, то он примечателен очень большой турбулентностью. Отмечу, что когда начинали реализовывать пятилетку, то все экономические агентства говорили, что мир будет шагать с темпом более 4 %. В конце 2025 года уже предположили, что 3 %, а буквально недавно появилась статья, в которой названа цифра 2,5 %", - рассказал Юрий Чеботарь. Однако в условиях турбулентности белорусское государство смогло прирасти по росту ВВП, добавить в заработной плате, доходах.

Заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун добавил, что в части инвестиций Беларусь уже более трех лет растет больше 10 %. Страна значительно опережает темпы экономического роста, что говорит о создании хорошей платформы для последующего сбалансированного роста.

Андрей Картун:

"Еще одно из достижений пятилетки - государство смогло из отрицательных значений инвестиций в основной капитал перерасти в плюс. Кстати, мы впервые обновили рекорд по ВВП по так называемому паритету покупательской способности. Беларусь вошла в мировые рейтинги. ВВП составляет уже больше 300 млрд по паритету покупательской способности. Беларусь вошла в топ-70 стран и занимает 64 место. А на душу населения, условно, сколько приходится ВВП на каждого человека, уже выросли по этому показателю в 1,3 раза".

По 2024 году было 33 тыс. долларов с учетом оценок. По 2025 году будет около 37 тыс., и по этим показателям Беларусь подбирается к топ-60, что является существенным подъемом.

Каких экономических результатов достигла Беларусь за последние годы. Все ли планы удалось реализовать. Напряженные ли цели поставлены на новую пятилетку. Это и не только обсудили эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".