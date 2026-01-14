На примере "индекса оливье" разобрались, выросло ли благосостояние белорусов за 2021-2025 годы

Каких экономических результатов достигла Беларусь за прошедшую пятилетку (2021-2025 годы), рассказал в ток-шоу "Экономическая среда" заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун.

Он обратил внимание, что самая главная цель пятилетки - рост благосостояния белорусского населения - выполнена, что подтверждается цифрами. Рост составил больше 125 %, а если рассматривать в номинале, то тогда это еще более ощутимо. "Во-первых, в Беларуси практически в два раза выросли пенсии в номинальном выражении по сравнению с 2020 годом, и это несмотря на все кризисы и турбулентности. Во-вторых, номинальная заработная плата увеличилась около 1,8 раза", - назвал цифры эксперт.

Андрей Картун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9423fd6-43db-466c-b3b0-69d197ba26f6/conversions/485b4f8e-77cb-4fe5-8606-7298f25f9026-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9423fd6-43db-466c-b3b0-69d197ba26f6/conversions/485b4f8e-77cb-4fe5-8606-7298f25f9026-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9423fd6-43db-466c-b3b0-69d197ba26f6/conversions/485b4f8e-77cb-4fe5-8606-7298f25f9026-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9423fd6-43db-466c-b3b0-69d197ba26f6/conversions/485b4f8e-77cb-4fe5-8606-7298f25f9026-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Картун

Конечно, многие могут раскритиковать и сказать, что, мол, все видят курсы валют или инфляцию, однако все можно измерить покупательской способностью. Андрей Картун рассказал, что просмотрел "индекс оливье", благодаря чему стало известно, что "в 2020 году на среднюю зарплату по Беларуси можно было сделать 130 тазиков оливье, а сейчас - примерно 190 тазиков". Зампредседателя правления Нацбанка также сообщил, что если же измерять, сколько белорусы могут купить мяса, то курицу позволяют на 100 кг больше, чем в 2020-м, молока на среднюю зарплату - фактически на целую тонну больше (этот показатель увеличился на 200 л).

"индекс оливье" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e71c6f73-5418-4dc8-b900-460a9cc1a2bb/conversions/3ddd7d01-40e6-4dc1-9f32-88041d2e43dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e71c6f73-5418-4dc8-b900-460a9cc1a2bb/conversions/3ddd7d01-40e6-4dc1-9f32-88041d2e43dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e71c6f73-5418-4dc8-b900-460a9cc1a2bb/conversions/3ddd7d01-40e6-4dc1-9f32-88041d2e43dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e71c6f73-5418-4dc8-b900-460a9cc1a2bb/conversions/3ddd7d01-40e6-4dc1-9f32-88041d2e43dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Картун:

"И все это благодаря тому, что росли доходы, а инфляция была низкой. К слову, ее контролировали. Ее величина была однозначной - меньше 10 %, а средняя ежегодная инфляция составляла 5,6 %".

Но самое главное достижение пятилетки, считает заместитель председателя правления Национального банка Беларуси, - фактическое обеспечение финансовой стабильности в банковском секторе и на валютном рынке. Андрей Картун заметил, что также у населения Беларуси выросло доверие к органам власти и в целом к банковской системе, что видно по цифрам.

Каких экономических результатов достигла Беларусь за последние годы. Все ли планы удалось реализовать. Напряженные ли цели поставлены на новую пятилетку. Это и не только обсудили эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".