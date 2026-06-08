8 июня абитуриенты получат результаты ЦЭ по русскому и белорусскому языкам

8 июня тысячи выпускников продолжат узнавать первые результаты вступительной кампании. Республиканский институт контроля знаний начинает рассылку итогов централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам.

В 2026 году результаты централизованного экзамена и тестирования участники впервые получают в виде СМС-сообщений. Уведомления будут поступать на номера телефонов, указанные при регистрации. Уже на следующий день участники смогут ознакомиться со скан-копиями своих работ в личных кабинетах.

Уже 8 июня с 15:00 до 19:00 абитуриенты получат результаты централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам. 10 июня с 15:00 до 20:00 отправят итоги централизованного тестирования по профильным предметам за 26 мая. 11 июня в это же время участники узнают баллы ЦТ по русскому и белорусскому языкам.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"Официальное СМС-сообщение, которое придет абитуриенту-выпускнику, будет от адресата rikc.by и будет содержать исключительно наименование предмета, количество баллов и номер бланка. В сети Интернет стали размещаться фейковые результаты централизованного экзамена и централизованного тестирования. Надо помнить одно, что минимальный балл - это 0, максимальный - это 100. Поэтому если кому-то придет скрин из личного кабинета с баллами более 100 или меньше 0, то, конечно же, это фейк".