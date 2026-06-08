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Партия "Гражданский договор" сможет сформировать правительство в Армении
Партия Пашиняна "Гражданский договор" может получить 61 место в 105-местном парламенте с учетом мандатов представителей нацменьшинств и распределения голосов партий, не прошедших в законодательный орган. Такой прогноз дает экс-министр юстиции страны Арпине Ованнисян.
По ее словам, в условиях такого арифметического расклада 28 мандатов получит блок "Сильная Армения", 11 - блок "Армения" и 5 мандатов - партия "Процветающая Армения".
Таким образом, "Гражданский договор" сможет сформировать правительство. Также ему не хватает всего 9 мандатов для обладания 2/3 голосов, необходимых, в частности, для вынесения на референдум проектов конституции или вносимых в нее изменений.
При этом, по данным ЦИК Армении, "Гражданский договор" не добрал даже 50 % голосов.
Фото РИА Новости