За апрель - июнь в Минске зарегистрировано 3,5 тыс. сделок купли-продажи квартир

Какой была ситуация на белорусском рынке недвижимости во II квартале 2025 года, рассказали в Национальном кадастровом агентстве.

В Минске с апреля по июнь было зарегистрировано 3,5 тыс. сделок купли-продажи квартир, денежный оборот которых превысил 304 млн долларов в эквиваленте.

Рост стоимости квадратного метра делает квартиры менее доступными для многих покупателей, о чем и свидетельствует снижение активности. Однако специалисты отмечают, что растущие доходы населения и курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам поддерживают спрос.

В областных центрах Беларуси было совершено 2,7 тыс. сделок с жилой недвижимостью. Относительно I квартала их количество снизилось на 16 %.