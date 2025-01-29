За год аренда квартир в Минске подорожала на 15 %

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Цены на аренду квартир в Минске продолжают расти. Эксперты фиксируют увеличение за год в 10-15 %. Это произошло из-за высокого спроса на квадраты.
Ситуацию проанализировал Realt. Специалисты считают, что дальнейшего существенного роста цен не ожидается.
Сегодня самые популярные однокомнатные квартиры с современным ремонтом, мебелью и всей бытовой техникой даже вдали от метро обойдутся примерно в 350 долларов в эквиваленте, рядом с метро - от 380, а в центре города - 500 долларов и выше.