За год аренда квартир в Минске подорожала на 15 %

Цены на аренду квартир в Минске продолжают расти. Эксперты фиксируют увеличение за год в 10-15 %. Это произошло из-за высокого спроса на квадраты.

Сегодня самые популярные однокомнатные квартиры с современным ремонтом, мебелью и всей бытовой техникой даже вдали от метро обойдутся примерно в 350 долларов в эквиваленте, рядом с метро - от 380, а в центре города - 500 долларов и выше.