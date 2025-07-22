За I квартал 2025-го 70 млн рублей перенесено с валютных вкладов на рублевые

Первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров ответил на вопрос в "Актуальном интервью" , есть ли у Нацбанка статистика, исходя из которой можно выяснить, сколько депозитов были в долларах или в евро, а потом - переведены в белорусские рубли.

"Такой статистики не ведем, потому что это невозможно в силу того, что нет никаких форм подсчета. То есть мы не можем проверить, на что конкретно были потрачены деньги, хоть клиент и ответил бы, что на покупку квартиры, машины или для поездки в отпуск. Но мы можем видеть, что депозитный счет был сразу переоформлен на рублевый", - сообщил представитель Нацбанка Беларуси.