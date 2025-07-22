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За I квартал 2025-го 70 млн рублей перенесено с валютных вкладов на рублевые
Первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров ответил на вопрос в "Актуальном интервью", есть ли у Нацбанка статистика, исходя из которой можно выяснить, сколько депозитов были в долларах или в евро, а потом - переведены в белорусские рубли.
"Такой статистики не ведем, потому что это невозможно в силу того, что нет никаких форм подсчета. То есть мы не можем проверить, на что конкретно были потрачены деньги, хоть клиент и ответил бы, что на покупку квартиры, машины или для поездки в отпуск. Но мы можем видеть, что депозитный счет был сразу переоформлен на рублевый", - сообщил представитель Нацбанка Беларуси.
Факт
Также он заявил, что в рамках мониторинга за I квартал 2025 года 70 млн белорусских рублей были перенесены с валютных депозитов на рублевые долгосрочные.
"В целом динамика по валютным депозитам (и в долларах, и в евро) показывает, что население постепенно уменьшает объем таких вкладов", - завершил Александр Егоров.