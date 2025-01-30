Законопроект о потребительском кредите и микрозайме одобрил Совет Республики

На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен проект закона "О потребительском кредите и потребительском микрозайме", пишет БЕЛТА.

Законопроект разработан в целях комплексного совершенствования правового регулирования отношений в сфере кредитования физических лиц, в том числе за счет предоставления им микрозаймов, а также повышения уровня защиты прав потребителей финансовых услуг.

Законопроект предусматривает проведение обязательной оценки кредитоспособности заемщика и его информирование в случае превышения показателя долговой нагрузки предельного значения, установленного Национальным банком, предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, отсрочки платежа по договору на срок не менее трех месяцев, ограничения на установление процентов по договору потребительского микрозайма (не более суммы микрозайма при сроке возврата до одного года и двукратной суммы микрозайма - свыше года).