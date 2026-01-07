Замена оборудования на Рогачевском МКК дает хорошие результаты

В цехе цельномолочной продукции Рогачевского молочно-консервного комбината заменили оборудование по термической обработке молока и установили комплексную автоматизированную линию. Техническая модернизация в рамках инвестпроекта дает хорошие результаты, например, возможность выпускать продукцию с более длительным сроком хранения - от 6 до 12 месяцев.

Увеличиваются и объемы перерабатываемого сырья. Теперь цех может принимать в сутки до 50 т молока экстра-класса. С конвейеров новой линии сходят питьевые сливки и стерилизованное молоко с витаминным премиксом.

Кроме того, в рамках данной инициативы производитель прирос современными складскими помещениями общей площадью около 2 тыс. кв. м. В условиях специального микроклимата здесь может храниться более 900 т цельномолочной продукции.

Владимир Луцкий, гендиректор Рогачевского молочно-консервного комбината:

"Сделана глобальная реконструкция законсервированного Рогачевского хлебозавода, который долгое время стоял без движения. Инициатива "Один район - один проект" позволила дать вторую жизнь этому зданию, и предприятие будет с большей пользой его использовать".