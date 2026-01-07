3.67 BYN
2.94 BYN
3.44 BYN
Замена оборудования на Рогачевском МКК дает хорошие результаты
В цехе цельномолочной продукции Рогачевского молочно-консервного комбината заменили оборудование по термической обработке молока и установили комплексную автоматизированную линию. Техническая модернизация в рамках инвестпроекта дает хорошие результаты, например, возможность выпускать продукцию с более длительным сроком хранения - от 6 до 12 месяцев.
Увеличиваются и объемы перерабатываемого сырья. Теперь цех может принимать в сутки до 50 т молока экстра-класса. С конвейеров новой линии сходят питьевые сливки и стерилизованное молоко с витаминным премиксом.
Кроме того, в рамках данной инициативы производитель прирос современными складскими помещениями общей площадью около 2 тыс. кв. м. В условиях специального микроклимата здесь может храниться более 900 т цельномолочной продукции.
Владимир Луцкий, гендиректор Рогачевского молочно-консервного комбината:
"Сделана глобальная реконструкция законсервированного Рогачевского хлебозавода, который долгое время стоял без движения. Инициатива "Один район - один проект" позволила дать вторую жизнь этому зданию, и предприятие будет с большей пользой его использовать".
На территории СНГ Рогачевский молочно-консервный комбинат - крупнейшее предприятие по производству молочных консервов, цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла и продуктов детского питания. К слову, государственного знака качества удостоена рогачевская сгущенка.