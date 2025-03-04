Зарплаты в Беларуси будут расти? Макрообзор от ЕАБР

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют дальнейший рост зарплат в Беларуси на фоне высокой конкуренции за кадры и увеличения оплаты труда. Об этом говорится в макрообзоре ЕАБР.

Так, в январе реальная зарплата в Беларуси увеличилась на 13,5 % после роста на 12,5 % в декабре.

В бюджетном секторе зарплаты выросли на 13 %. Причина -повышение базовой ставки оплаты труда и дополнительные надбавки для отдельных категорий работников.