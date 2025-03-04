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Зарплаты в Беларуси будут расти? Макрообзор от ЕАБР
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bel-dengi-envato2025-03-04T06:45:11.000000Z00
Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют дальнейший рост зарплат в Беларуси на фоне высокой конкуренции за кадры и увеличения оплаты труда. Об этом говорится в макрообзоре ЕАБР.
Так, в январе реальная зарплата в Беларуси увеличилась на 13,5 % после роста на 12,5 % в декабре.
В бюджетном секторе зарплаты выросли на 13 %. Причина -повышение базовой ставки оплаты труда и дополнительные надбавки для отдельных категорий работников.
Во внебюджетном секторе оплата труда росла во всех отраслях, особенно в строительстве (почти на 19 %), сельском хозяйстве (на 17,5 %) и торговле (на 15 %).