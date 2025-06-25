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Заседание Высшего Евразийского экономического совета и ЕЭФ пройдут в Минске 26 и 27 июня
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26 и 27 июня. Они организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.
На саммите ЕАЭС будет председательствовать Президент Беларуси Александр Лукашенко, вместе с другими главами государств он примет участие в заседании пленарной сессии форума, который стартует 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра.
Президент Беларуси примет участие в пленарной сессии на тему "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Всего в программе форума заявлены 6 крупных тематических блоков, они включают 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.
Саммит лидеров ЕАЭС пройдет 27 июня во Дворце Независимости под председательством Александра Лукашенко. На повестке актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности и стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.