Заседание Высшего Евразийского экономического совета и ЕЭФ пройдут в Минске 26 и 27 июня

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26 и 27 июня. Они организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.

На саммите ЕАЭС будет председательствовать Президент Беларуси Александр Лукашенко, вместе с другими главами государств он примет участие в заседании пленарной сессии форума, который стартует 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра.

Президент Беларуси примет участие в пленарной сессии на тему "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". Всего в программе форума заявлены 6 крупных тематических блоков, они включают 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.