Завершился официальный визит белорусской делегации в Ливию. Расскажем об итогах

Официальный визит в Ливию белорусской делегации во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем завершен.

Утром 11 марта самолет приземлился в Минске. Среди итогов визита - подписание меморандумов о взаимопонимании в ряде сфер. Состоялись и переговоры с главой ливийского правительства.

Вечером 10 марта белорусскую делегацию принимал верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией.

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Фельдмаршал Халифа Хафтар, приветствуя белорусского вице-премьера, заявил: "Мы рады, что к нам приехали друзья!" В североафриканской стране Беларусь изучали, уже хорошо знают и поэтому не сомневаются: белорусско-ливийская дружба надолго.

Халифа Хафтар, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией:

"Передайте большой привет господину Президенту, моему другу и даже брату".

С Александром Лукашенко Халифа Хафтар встречался 18 февраля. Тогда вместе и решили, что отношениям нужна перезагрузка по всем направлениям. Ливия восстанавливается, стране нужны новые предприятия, инфраструктура, квалифицированные кадры, техника. Со всем этим Беларусь может помочь - убедился в Минске фельдмаршал. В апреле ждем ливийцев в Беларусь. Халифа Хафтар следил за переговорами в Бенгази.

В рамках промышленной кооперации обсудили поставки белорусской техники, грузовиков, пожарных машин, мусоровозов и автобусов. Кроме этого, в Бенгази хотят ряд сборочных производств и сервисных центров.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В коммюнике подробно отразили и направление деятельности, и основные задачи, которые нужно будет оперативно реализовать в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленности, здравоохранения и фармацевтики. Это и обучение, и развитие человеческого капитала, это и вопросы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Там же отразили конкретное, что в дальнейшем должно попасть в дорожные карты. Определили ответственных и уполномоченные ведомства и организации. И в течение нескольких недель дистанционно, но в то же время продуктивно будет вестись активная работа в части формирования алгоритмов действий и возможной подготовки к заключению контрактов".

Беларусь поможет Ливии с внедрением современных технологий для добычи природных ресурсов, а также поставит современное оборудование для горной промышленности.

В сфере здравоохранения и фармацевтики поставим лекарства, оборудование, расходные материалы. Возможность обмена опытом врачей предусматривается. Лечение в Беларуси пациентов из Ливии тоже.