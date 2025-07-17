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Жатва-2025. Аграрии Минской области убрали более 35 % озимого ячменя

Полевые работы в Беларуси в активной фазе. Аграрии Минской области убрали более 35 % озимого ячменя. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживает неустойчивая и дождливая погода. На основных полях зерновые культуры еще не дозрели.

 Между тем урожайность озимого ячменя уже составляет почти 46 центнеров с гектара. По сравнению с 2024 годом показатели выше. На очереди уборка озимого рапса. В жатве-2025 будет задействовано более 1500 комбайнов.

В нынешнем году в Минской области зерновыми культурами занято более 380 тыс. гектаров, рапсом - свыше 90 тыс. Уже есть лидеры-тысячники. Аграрии из Клецка первыми в стране намолотили на отечественной технике и перевезли тысячу тонн зерна нового урожая.

сельское хозяйствоуборочнаяурожай