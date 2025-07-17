Жатва-2025. Аграрии Минской области убрали более 35 % озимого ячменя

Полевые работы в Беларуси в активной фазе. Аграрии Минской области убрали более 35 % озимого ячменя. Темпы уборочной кампании в этом году сдерживает неустойчивая и дождливая погода. На основных полях зерновые культуры еще не дозрели.



Между тем урожайность озимого ячменя уже составляет почти 46 центнеров с гектара. По сравнению с 2024 годом показатели выше. На очереди уборка озимого рапса. В жатве-2025 будет задействовано более 1500 комбайнов.